Курские власти сообщили об отражении пяти попыток вторжения ВСУ

Правительство Курской области со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер» сообщило об отражении российской группировкой войск «Север» пяти попыток вторжения ВСУ на трех направлениях 5 мая.

Утром на направлении Искрисковщина (Сумская область Украины) — Теткино (Глушковский район Курской области) украинские формирования трижды пытались прорваться в регион пешком и на мобильной технике при поддержке двух инженерных машин разграждения (ИМР), реактивной установки разминирования и танка. Российские войска уничтожили солдат и боевую технику ВСУ.

Также утром на направлении Рыжевка (Рыльский район Курской области) — Теткино украинские военнослужащие безуспешно пытались прорваться в регион пешком и на квадроциклах. Большая часть из них была уничтожена, часть попыталась сбежать вглубь Сумской области Украины.

В течение дня на бронетехнике при поддержке ИМР украинские формирования пытались прорваться в регион в направлении поселка Новый Путь Глушковского района. Ударами FPV-дронов и огнем артиллерии техника ВСУ ликвидирована.

Кроме того, подразделения «Севера» уничтожили обнаруженные резервы Украины, в том числе боевую технику, в Белопольском районе Сумской области.

«По итогу 5 мая на теткинском направлении ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике, так и не прорвав оборонительные порядки "Северян". За прошедшие сутки "Северянами " уничтожена 24 единица украинской техники»,— заключили в правительстве региона.

В районе полуночи глава Глушковского района Павел Золотарев сообщил, что в муниципалитете участились атаки БПЛА, из-за которых погибли и пострадали мирные жители, были разрушены жилые дома и социальная инфраструктура. В связи с этим местным жителям начали оказывать помощь в выезде в безопасные муниципалитеты.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова