Двое жителей Глушковского района Курской области ранены из-за атак ВСУ

Вечером 5 мая ВСУ с помощью дронов атаковали село Тяжино Глушковского района Курской области. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

60-летняя женщина получила осколочные ранения ноги, 59-летний мужчина — термический ожог, осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны. Обоих пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Курянин находится в тяжелом состоянии.

По данным главы региона, за вчерашний день и сегодняшнюю ночь из-за атак ВСУ погибли трое мирных жителей, еще семеро были госпитализированы.

Ночью стало известно, что со стороны Украины ударили по электроподстанции в курском Рыльске. Из-за этого пострадали двое подростков, их отвезли в больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова