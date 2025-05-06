Глава Глушковского района Курской области сообщил об эвакуации мирных жителей

Из-за осложнившейся оперативной обстановки жителей Глушковского района Курской области эвакуируют в безопасные муниципалитеты. Как сообщил глава района Павел Золотарев, за последние сутки участились атаки БПЛА, которые привели к гибели и ранениям людей, разрушению домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Господин Золотарев уточнил, что жителей села Званное, поселка Глушково и других приграничных населенных пунктов уже эвакуировали ранее, но они «самовольно» вернулись домой. Добровольцы обходят жилые дома, чтобы помочь выехать из района всем желающим. Весь день в муниципалитете работают бойцы отряда «Барс-Курск» и АНО «Патриот».

«Власти готовы помочь всем желающим покинуть территории, где сейчас небезопасно. Ситуация в приграничье контролируется нашими вооруженными силами»,— заключил Павел Золотарев.

Вечером 5 мая об эвакуации мирных жителей сообщал глава Глушково Василий Худяков, однако впоследствии соответствующий пост на его странице во «Вконтакте» был удален.

Ряд Telegram-каналов 5 мая сообщал о попытках ВСУ снова прорваться в Курскую область. Власти региона и Минобороны официально не комментировали эту информацию.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских формирований. По его словам, потери ВСУ составили порядка 76 тыс. военнослужащих.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова