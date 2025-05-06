Двое подростков пострадали при ударе ВСУ по курскому Рыльску

ВСУ ударили по электроподстанции в городе Рыльск Курской области. В результате пострадали двое подростков, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

14-летняя девочка получила осколочное ранение левой голени, 17-летний парень — осколочное ранение правой голени. «Угрозы их жизням нет! Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь»,— добавил глава региона.

Также повреждены два трансформатора, из-за чего в городе нет света. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка.

Алина Морозова