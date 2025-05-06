Главные новости за 6 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Пивоваренная компания «Балтика» (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) намерена выйти в новую для себя категорию снеков. В настоящий момент она рассматривает возможность для приобретения уже готового бизнеса. По данным аналитиков, такая продукция сейчас сохраняет привлекательность для инвесторов из-за своего стабильного спроса. Эксперты считают, что за счет снеков «Балтика» сможет продвинуть основные свои пивные бренды.

Четыре объекта культурного наследия выставлены на торги по символической стартовой цене в 1 рубль. По поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Российский аукционный дом впервые объявил такой конкурс по продаже памятников архитектуры. Речь идет о дореволюционном корпусе бывшего военного госпиталя в переулке Щуппа в Красном Селе, деревянном «Доме Волкова» на Еленинской улице в Ломоносове, а также усадьбе архитектора Е. Гана и усадьба А.В. Львовой на Собственном проспекте в Петергофе.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга к петербургской фармацевтической компании «Биокад» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в рамках заключенного договора. Теперь организация должна будет выплатить ведомству 2,3 млн рублей за недостижение показателя по увеличению объема инвестиций в научные исследования, который составил 85,63%.

Компания «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на горно-экологический мониторинг строящегося участка «зеленой» ветки от «Беговой» до «Каменки» за 452 млн рублей и организацию, которая займется обработкой показаний за 158 млн рублей. Конкурсы объявили 5 мая. Согласно документам, на объекте должны провести полевые работы и установить соответствующее оборудование, с которого в дальнейшем будут считывать информацию.

В петербургский аэропорт Пулково в ночь на 6 мая были перенаправлены несколько самолетов, следовавшие в Москву из других городов. Причиной стали ограничения в работе столичных воздушных гаваней, введенные из-за очередной атаки БПЛА. Речь идет, в частности, о рейсах из Даламана, Антальи, Сочи, Белграда, Калининграда, Хургады, Стамбула и Дубая.

Праздничный концерт 9 Мая начнется на Дворцовой площади в 15:00. На сцене для жителей и гостей Санкт-Петербурга выступят Александр Розенбаум и Пелагея. Также на сцену выйдут народные артисты России Василий Герелло и Дмитрий Певцов, ансамбли «Песняры» и «Невские зори». В концертную программу также войдут выступления городских творческих коллективов. Праздник «От Победы к Победам» символически завершится в 19:45.

Санкт-Петербургское УФАС признало, что сообщения рекламного характера от банка ВТБ нарушают соответствующий закон. Кредитной организации выдано предписание о прекращении нарушения. В ведомство с жалобой на рассылку рекламы без согласия обратился заявитель.

Согласно действующему законодательству, компании обязаны получить разрешение абонента, а в случае необходимости должны доказать, что пользователь выразил согласие.Помимо этого, реклама кредитной организации не содержала сведений о лице, оказывающем данную услугу.

В период с января по март в Петербурге оформили всего 6,5 тыс. ипотечных кредитов на первичное и вторичное жилье. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Соответствующие даные приводит Центробанк.

Как отмечают «Ведомости», снижение показателей в годовом выражении наблюдалось от месяца к месяцу. В марте этого года петербуржцы оформили всего 2656 ипотечных кредитов. Это в полтора раза меньше, чем в марте 2024 года.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес посетил производственную площадку производителя биотехнологических препаратов «Герофарм» в Пушкине и осмотрел цеха производства инсулинов, сообщает пресс-служба Смольного 6 мая.

По словам господина Бермудеса, «Герофарм» — первая российская компания, которая зарегистрировала на Кубе аналоги инсулинов. В 2022 году на островном государстве зарегистрировали пять препаратов, в 2025 году планируется получить удостоверения еще на три препарата.

С февраля 2024 по февраль 2025-го в Санкт-Петербурге стало на 13% больше фитнес-клубов. В Северной столице насчитывается 971 заведение. В среднем по стране количество мест для занятий спортом увеличилось на 8,8%.

Лидером стал Воронеж (+14%), после Петербурга идут Волгоград (+12%) и Москва (+11%). В среднем месячный абонемент в фитнес-клуб обойдется петербуржцу в 4,5 тыс. рублей. Это второй показатель по величине стоимости абонемента после столицы.