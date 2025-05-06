Четыре архитектурных памятника в Петербурге выставили на торги за один рубль

Объекты культурного наследия в Петергофе, Ломоносове и Красном Селе выставлены на торги по символической стартовой цене в 1 рубль. По поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Российский аукционный дом впервые объявил такой конкурс по продаже памятников архитектуры, сообщается на сайте РАД.

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Речь идет о дореволюционном корпусе бывшего военного госпиталя в переулке Щуппа в Красном Селе, деревянном «Доме Волкова» на Еленинской улице в Ломоносове, а также усадьбе архитектора Е. Гана и усадьба А.В. Львовой на Собственном проспекте в Петергофе.

Стартовая цена всех объектов — 1 рубль. Первый лот — одноэтажное здание 1865 года постройки площадью 297,6 кв. м на участке площадью 612 кв. м продают с шагом конкурса 186 230 руб. Трехэтажный бывший жилой «Дом Волкова» представляет собой один из немногих сохранившихся образцов деревянной застройки Ораниенбаума. Площадь объекта составляет 812,4 кв. м, а шаг конкурса равен 306 450 руб. Следующими лотами объявлены двухэтажные усадьбы в Петергофе. Первый — общей площадью 395,7 кв. м и шагом 93 550 руб., второй — на 312,5 кв. м с шагом конкурса в 127 580 рублей.

В РАД уточнили, что все памятники, которые город планирует передать в частные руки, находятся в неудовлетворительном состоянии. С победителем торгов будет заключен договор купли-продажи с обязательствами по сохранению памятника и проведению полного комплекса реставрационных работ в соответствии с документами, согласованными с КГИОП. В случае неисполнения обязательств объект возвращается в собственность Санкт-Петербурга. Сами торги пройдут 3 июня на электронной торговой площадке (ЭТП) РАД.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что двум историческим дачам в Сестрорецке нашли инвесторов по программе «1 рубль за метр».

Валерия Мальцева