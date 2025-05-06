Компания «Балтика» намерена приобрести готовый бизнес для производства снеков

Пивоваренная компания «Балтика» (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) намерена выйти в новую для себя категорию снеков. В настоящий момент она рассматривает возможность для приобретения уже готового бизнеса. Об этом со ссылкой сразу на нескольких участников рынка 6 мая сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, такая продукция сейчас сохраняет привлекательность для инвесторов из-за своего стабильного спроса. Эксперты считают, что за счет снеков «Балтика» сможет продвинуть основные свои пивные бренды, однако сделать это будет непросто из-за высокой конкуренции среди производителей пива.

При этом собеседники «Ъ» отмечают, что поскольку у компании хорошо развита дистрибуция и есть выход в федеральные сети, новую продукцию будет гораздо легче вывести на полку и сразу в серьезных объемах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пивовары наломали сухарей».