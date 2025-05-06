Количество фитнес-клубов в Петербурге за год выросло на 13%

С февраля 2024 по февраль 2025-го в Санкт-Петербурге стало на 13% больше фитнес-клубов. В Северной столице насчитывается 971 заведение, сообщили в пресс-службе сервиса «2ГИС Про».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем по стране количество мест для занятий спортом увеличилось на 8,8%. Лидером стал Воронеж (+14%), после Петербурга идут Волгоград (+12%) и Москва (+11%).

В среднем месячный абонемент в фитнес-клуб обойдется петербуржцу в 4,5 тыс. рублей. Это второй показатель по стране. Первую строчку заняла Москва, там он дороже 6000 рублей. Более доступный спорт в Омске — 2,1 тыс. рублей.

«В Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость абонемента подросла, соответственно, на 10% и 5%. При этом в столице самая высокая пешая доступность фитнес-клубов — жителям Москвы гораздо проще, чем в других крупных городах, найти место для занятий фитнесом поблизости от дома»,— говорится в релизе сервиса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первыми крупными арендаторами в квартале «Мануфактура 10|12» стали Fitness House и фестиваль «Планета К-30».

Татьяна Титаева