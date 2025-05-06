Суд взыскал с «Биокада» 2,3 млн рублей в пользу Минпромторга за низкие показатели

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга к петербургской фармацевтической компании «Биокад» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в рамках заключенного договора, сообщает АБН со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2015 году Минпромторг предоставил «Биокад» субсидию на организацию и проведение I и III фазы клинических исследований лекарственного препарата «Адалимумаб». Организация получила от ведомства 54,9 млн рублей, ввод препарата в гражданский оборот должен был состояться в первом квартале 2019 года.

Фактически же «Биокад» ввел «Адалимумаб» на рынок лишь во втором квартале. Показатель по увеличению объема инвестиций в научные исследования, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств составил только 85,63%.

Минпромторг рассчитал штраф в размере 13,6 млн рублей за нарушение срока и еще 2,3 млн рублей за недостижение указанного выше показателя. Петербургской компании удалось доказать в суде, что дата регистрации лекарства и дата выдачи регистрационного удостоверения состоялась в первом квартале 2019 года. В связи с этим представители Фемиды обязали организацию выплатить Минпромторгу только 2,3 млн.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Минздрав зарегистрировал препарат компании «Биокад» дивозилимаб для терапии системной склеродермии. Лекарство стало первым зарегистрированным в РФ оригинальным генно-инженерным биологическим препаратом для таких больных.

Андрей Маркелов