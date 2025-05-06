Петербуржцы взяли всего 6,5 тысяч ипотечных кредитов за три месяца 2025 года

В период с января по март в Петербурге оформили всего 6,5 тыс. ипотечных кредитов на первичное и вторичное жилье. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Соответствующие даные приводит Центробанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отмечают «Ведомости», снижение показателей в годовом выражении наблюдалось от месяца к месяцу. В марте этого года петербуржцы оформили всего 2656 ипотечных кредитов. Это в полтора раза меньше, чем в марте 2024 года.

Аналогичная динамика фиксировалась и в финансовом выражении. В первые три месяца года жители Петербурга оформили ипотеку на 35,39 млрд рублей, тогда так в прошлом периоде фигурировала цифра в 50 млрд рублей.

Эксперты считают, что выдача ипотек продолжит снижаться на фоне высокой ключевой ставки Центробанка и отмене льготных программ. Выдача ипотеки на вторичном рынке практически остановилась.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рынок первичной жилой недвижимости в ближайшие годы сохранит тенденцию на сокращение объема строительства.

Андрей Маркелов