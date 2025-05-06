Президент Кубы посетил завод «Герофарм» и осмотрел цеха производства инсулинов

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес посетил производственную площадку производителя биотехнологических препаратов «Герофарм» в Пушкине и осмотрел цеха производства инсулинов, сообщает пресс-служба Смольного 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Бермудеса, «Герофарм» — первая российская компания, которая зарегистрировала на Кубе аналоги инсулинов. В 2022 году на островном государстве зарегистрировали пять препаратов, в 2025 году планируется получить удостоверения еще на три препарата.

В этом году предприятие выиграло тендер на поставку в республику препарата Ринсулин НПХ. В дальнейшем стороны планируют расширять сотрудничество.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в свою очередь заметил, что история «Герофарма» яркий пример того, что предприятие не только обеспечивает россиян качественными и доступными лекарствами, но и успешно конкурирует на мировом рынке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд взыскал с петербургского фармацевтического предприятия «Биокад» 2,3 млн рублей в пользу Минпромторга за низкие показатели.

Андрей Маркелов