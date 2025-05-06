Опубликована схема перекрытий в Нижнем Новгороде на 9 Мая

Движение транспорта приостановят на нескольких центральных улицах Нижнего Новгорода 8-10 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Ограничения введут из-за празднования Дня Победы.

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С 22:00 8 мая до 13:59 9 мая частично будут перекрыты площадь Минина и Пожарского, Георгиевский, Зеленский, Казанский съезды, Верхневолжская и Нижневолжская набережная, набережная Гребного канала, улицы Пожарского, Широкая и участки улиц Ульянова, Варварская, Минина, Алексеевская от площади Минина до улицы Пискунова.

С 14:00 9 мая до 03:00 10 мая проезд будет ограничен на площади Минина и Пожарского, улицах Ульянова, Минина, Георгиевском съезде, Верхневолжской и Нижневолжской набережных.

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Кроме того, с полуночи 7 мая до полуночи 10 мая движение приостановят по Волжской набережной на парковке напротив строящейся ледовой арены. С 00:01 9 мая до 00:01 10 мая частично перекроют улицу Стрелка, Совнаркомовская и Волжскую набережную, а с 06:00 8 мая до 00:01 10 мая — площадь у Дворца спорта «Юность» и на улице Ярошенко.

На время ограничений изменится движение общественного транспорта. В День Победы в городе запустят бесплатные автобусы. В ночь на 10 мая метро будет работать до часу ночи. С 08:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:59 поезда будут ходить с интервалом в пять минут, с 10:00 до 20:00 — с интервалом в семь минут.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде запланировано несколько сотен мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральной площадкой празднования станет сцена у катера «Герой». В 22:00 с пяти точек запустят салют.

Елена Ковалева