Бесплатные автобусы запустят в Нижнем Новгороде 9 мая

В День Победы 9 мая в Нижнем Новгороде организуют работу бесплатных шаттлов. Об этом сообщили в госучреждении «Центр развития транспортных систем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 15:30 до 21:00 они будут ходить с интервалом 20 минут по трем маршрутам: «Больница имени Семашко — Казанский съезд», «Площадь Революции — Речной вокзал» и «Площадь Горького — Речной вокзал».

Для развоза жителей и гостей города после завершения праздничных мероприятий, с 22:00, автобусы будут ходить по маршрутам: «Казанский съезд — улица Фруктовая — Больница имени Семашко — улица Деловая», «Речной вокзал — Стрелка — площадь Ленина — площадь Революции (Московский вокзал)» и «Речной вокзал — площадь Благовещенская — Площадь Горького».

Галина Шамберина