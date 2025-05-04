«Гитлер и черт», операция «Дети» и военная киноклассика

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдет несколько сотен мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости города смогут посетить тематические спектакли, выставки, экскурсии, концерты и кинопоказы. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945» в Манеже кремля

Фото: Нижегородский художественный музей Выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945» в Манеже кремля

Фото: Нижегородский художественный музей

1 мая в Манеже кремля открылась выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». Экспозиция состоит из девяти разделов, посвященных основным проблемам, с которыми столкнулись транспортная система, промышленность, сельское хозяйство, медицина и другие сферы во время войны. На выставке представлена живопись, документы, фото, дополненные художественными инсталляциями, мультимедиа и кинохроникой. Проект будет работать до 20 июля. Во вторник билет стоит 200 руб., со среды по пятницу — 300 руб., в выходные и праздники — 400 руб.

5 и 7 мая Театр на Счастливой покажет военную сказку «Севастопольские сны» по книге Юстасии и Владимира Тарасовых «Просыпаемся мы». Эта история — мост между прошлым и настоящим. По сюжету школьнику стала сниться давно прошедшая война. Почему он видит такие сны? Как в детях прорастает память предков? Подростку предстоит разобраться с забытыми историями из прошлого своей семьи и своей страны. В понедельник спектакль будет начинаться в 11:30, 14:00 и 17:00, в среду — в 10:00, 12:00 и 14:30. Билет стоит 700 руб.

6-10 мая в планетарии имени Г.М. Гречко будут показывать программу «Звезды великой Победы». В фильме рассказывается о том, как знание астрономии помогало советским разведчикам, летчикам, артиллеристам в годы Великой Отечественной войны. Билеты — от 250 до 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Операция "Дети"»

Фото: vk.com / teatrvera Спектакль «Операция "Дети"»

Фото: vk.com / teatrvera

7 мая в театре «Вера» на Мещерском бульваре покажут спектакль «Операция "Дети"» о подвиге трех разведчиц — Матрены Вольской, Варвары Поляковой и Екатерины Громовой, которые летом 1942 года вывели из оккупированной Смоленской области более 3 тыс. детей. Театрализованное представление будет начинаться в 12:00 и 15:00, билет стоит 700 руб.

7 и 8 мая Театр юного зрителя на улице Горького представит премьеру спектакля «Три девочки» по мотивам одноименного рассказа детской писательницы Елены Верейской. Это история трех подруг, переживших блокаду Ленинграда. В среду постановку покажут в 18:30, в четверг — в 15:00. Билеты — от 300 до 850 руб.

На 7-9 мая Театр кукол на Большой Покровской улице подготовил экскурсию «Театр в годы войны» (билет стоит 200 руб.), спектакли «На привале» (военные песни и стихи, отрывки из сатирического спектакля «Гитлер и черт»; билет стоит 300 руб.), «Робкое сердце» по одноименному рассказу Константина Паустовского (билет — 600 руб.), «Снег в июле» (билеты — от 500 до 900 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Снег в июле»

Фото: vk.com / nn_puppet Спектакль «Снег в июле»

Фото: vk.com / nn_puppet

8 мая на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» состоится обсуждение повести Эдуарда Веркина «Облачный полк». Повествование ведется от лица партизана, дожившего до наших дней и вспоминающего о своем прошлом. Мероприятие начнется в 11:00. Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.

8 мая в филармонии имени М.Л. Ростроповича состоится концерт «Навстречу победе» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Андрея Колясникова и солисты Михаил Полунов (труба) и Александр Рамм (виолончель) исполнят концерт для голоса с оркестром Рейнгольда Глиэра, концерт для виолончели с оркестром до минор Николая Мясковского и симфонию №5 Си бемоль мажор Сергея Прокофьева. Начало в 18:30, билеты — от 750 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр Нижегородского театра оперы и балета

Фото: vk.com / operann Оркестр Нижегородского театра оперы и балета

Фото: vk.com / operann

8 мая в Пакгаузе на Стрелке — симфонический концерт к 80-летию Победы. Оркестр Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Владислава Лаврика и солист Георгий Екимов (бас) исполнят композиции Сергея Прокофьева, Валерия Гаврилина и Дмитрия Шостаковича. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 800 до 1,5 тыс. руб.

8 и 9 мая в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова будут показывать военную киноклассику. В 14:00 в четверг зрители смогут увидеть фильм «Судьба человека» (1959), в 14:00 в пятницу — «Балладу о солдате» (1959), в 16:00 — «Тегеран 43» (1980). Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный парад на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Военный парад на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

9 мая на площади Минина и Пожарского состоится торжественный парад Победы. Он начнется в 9:50 и закончится в 13:20. Центральной площадкой празднования станет сцена у катера «Герой». Чтобы занять место в нижней части Чкаловской лестницы, нужно пройти регистрацию, которая откроется в 15:00 в день мероприятия на площади Минина. Доступ на Нижневолжскую набережную и площадку перед сценой будет осуществляться в свободном режиме, без регистрации.

В 16:00 на сцене начнется фестиваль детского творчества «Спасибо деду за Победу», в 16:40 — концерт «Военные песни у Кремля», в 17:50 — программа «Во имя жизни» с участием Ансамбля песни и пляски Приволжского округа Росгвардии, хореографического коллектива «Пионерия» и певицы Марины Янковской. В 18:30 пройдет оратория «Вехи Победы», об основных сражениях расскажут чтецы, солисты, детский и смешанный хор, балет и оркестр. В 19:50 на сцену выйдет Сергей Безруков и группа «Крестный папа», они исполнят песни военных лет. В 20:50 начнется театрализованное шоу Ильи Авербуха о судьбе трех молодых горьковчан, призванных на фронт. Завершится праздник салютом над Волгой. Полная программа в центре города — на сайте.

Какие выставки продолжают работу До 18 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка «Красная книга». До 18 мая в «Рекорде» на улице Пискунова открыта коллективная выставка «Великая Победа: 80 лет мужества и памяти». До 1 июня в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 8 июня в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыты четыре выставочных проекта, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «С "Лейкой" и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.», «Люди труда и Победы», «Дороги войны» и «Здравствуйте, мои дорогие». До 15 июня в «Терминале А» на Красной Слободе открыта выставка семи современных художников «Гормон стыда». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева