Салют в День Победы запустят в Нижнем Новгороде на пяти площадках

Праздничный салют запустят в Нижнем Новгороде в 22:00 9 Мая. Посмотреть его можно будет на пяти площадках, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, салют запустят:

на парковом озере на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе,

на Заречном бульваре в Ленинском районе,

у Дворца спорта «Юность» в Московском районе,

на набережной Юбилейного бульвара в Сормовском районе,

в акватории Волги.

Всего в праздничной программе несколько сотен мероприятий. Среди наиболее ярких глава города Юрий Шалабаев назвал парад Победы на площади Минина и Пожарского, исторические реконструкции в парках «Швейцария» и «Дубки», концерт-спектакль «Повесть Победы» в парке Победы, концертную программу Сергея Безрукова и шоу Ильи Авербуха у катера «Герой». Больше событий — на сайте.

Елена Ковалева