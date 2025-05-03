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Салют в День Победы запустят в Нижнем Новгороде на пяти площадках

Праздничный салют запустят в Нижнем Новгороде в 22:00 9 Мая. Посмотреть его можно будет на пяти площадках, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, салют запустят:

  • на парковом озере на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе,
  • на Заречном бульваре в Ленинском районе,
  • у Дворца спорта «Юность» в Московском районе,
  • на набережной Юбилейного бульвара в Сормовском районе,
  • в акватории Волги.

Всего в праздничной программе несколько сотен мероприятий. Среди наиболее ярких глава города Юрий Шалабаев назвал парад Победы на площади Минина и Пожарского, исторические реконструкции в парках «Швейцария» и «Дубки», концерт-спектакль «Повесть Победы» в парке Победы, концертную программу Сергея Безрукова и шоу Ильи Авербуха у катера «Герой». Больше событий — на сайте.

Елена Ковалева

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