Главные новости за 5 мая. Новороссийск
Власти Новороссийска прокомментировали жалобы горожан на запах нефтепродуктов.
Полигон ТКО в Новороссийске могли тушить с помощью загрязненного песка из Анапы.
Суд о возмещении вреда природе новороссийским «Терра-Н» вновь перенесли.
Экспорт зерна через порты Кубани в I квартале снизился вдвое.
Новороссийск остается лидером по стоимости бензина АИ-92 на Кубани.
Круглосуточные посты мониторинга пожарной безопасности установят в Новороссийске с 1 июня по 30 сентября 2025 года.
Заключение по пострадавшему ЖК «Аврора» в Новороссийске дадут 6 мая.
Грузооборот морского порта в Новороссийске в 2024 году снизился на 1,1%.
На благоустройство набережной в Геленджике направят 299 млн руб.
В Новороссийске ограничат движение автобусов на время репетиции Парада Победы.
В Новороссийске погода на 9 мая будет теплой.