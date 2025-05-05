Главные новости за 5 мая. Новороссийск

Власти Новороссийска прокомментировали жалобы горожан на запах нефтепродуктов.

Полигон ТКО в Новороссийске могли тушить с помощью загрязненного песка из Анапы.

Суд о возмещении вреда природе новороссийским «Терра-Н» вновь перенесли.

Экспорт зерна через порты Кубани в I квартале снизился вдвое.

Новороссийск остается лидером по стоимости бензина АИ-92 на Кубани.

Круглосуточные посты мониторинга пожарной безопасности установят в Новороссийске с 1 июня по 30 сентября 2025 года.

Заключение по пострадавшему ЖК «Аврора» в Новороссийске дадут 6 мая.

Грузооборот морского порта в Новороссийске в 2024 году снизился на 1,1%.

На благоустройство набережной в Геленджике направят 299 млн руб.

В Новороссийске ограничат движение автобусов на время репетиции Парада Победы.

В Новороссийске погода на 9 мая будет теплой.