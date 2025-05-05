В Новороссийске установят круглосуточные посты на пяти противопожарных маршрутах

Круглосуточные посты мониторинга пожарной безопасности установят в Новороссийске с 1 июня по 30 сентября 2025 года. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дежурство на постах будет организовано в несколько смен. Согласно постановлению, мониторинг пожарной безопасности будут вести на пяти маршрутах — от Широкой Балки до Федотовки, от Дюрсо до ручья в Лобановой Щели, от Мысхако до пансионата имени А. И. Майстренко, от Абрау-Дюрсо до озера Малый Лиман, от улицы Шевченко в поселке Гайдук до улицы 13-е ущелье, а также на горе Колдун. Дежурные на постах будут выявлять очаги возгорания в лесах и возникновение ландшафтных пожаров.

В Новороссийске особый противопожарный режим был введен с 21 марта 2025 года. Он распространяется на частный сектор, места, прилегающие к лесному фонду, некоммерческие объединения, подверженные распространению лесного пожара.

Также особый противопожарный режим распространяется на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значений – Цемесская бухта, Прилагунье, Пионерская роща, Южные пруды. С 1 июня 2025 года будет организовано патрулирование территорий с повышенной рекреационной нагрузкой.

Алена Воробьева