Новороссийск остается лидером по стоимости бензина АИ-92 на Кубани

Литр бензина марки АИ-92 в Новороссийске за неделю подорожал до 58,48 руб. По данным Краснодарстата, стоимость литра этой марки топлива в Новороссийске остается выше, чем в Сочи и Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно мониторингу цен за неделю, самый дешевый бензин АИ-92 в Краснодаре — стоимость литра составляет 56,81 руб. Средняя цена на заправках в Сочи достигла 58,21 руб.

Самый дорогой бензин марки АИ-95 в Сочи — его стоимость составляет 64,59 руб. На втором месте Новороссийск с ценой 64,35 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 в Краснодаре остается самой бюджетной на Кубани — 62,70 руб. за литр.

Алена Воробьева