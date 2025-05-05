Грузооборот морского порта в Новороссийске в 2024 году снизился на 1,1%

В 2024 году группа новороссийского морского торгового порта (НМТП) снизила суммарный показатель грузооборота на 1,4 млн т или 1,1% год к году, до 130,9 млн т. Об этом говорится в отчете компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Доля группы компаний ПАО «НМТП» в общем грузообороте морских портов РФ за 2024 год составила 14,8%. Значительная доля пришлась на нефтяные грузы.

По итогам I квартала 2025 года грузооборот порта «Новороссийск» в Краснодарском крае перевалил 39,3 млн т груза со снижением 8,7%. При этом НМТП остается лидером среди портов России по грузообороту.

Алена Воробьева