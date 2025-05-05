Заключение по пострадавшему ЖК «Аврора» в Новороссийске завершат 6 мая

В Новороссийске 6 мая подготовят предварительное заключение о состоянии конструкций и степени аварийности по пострадавшему ЖК «Аврора». К восстановлению дома приступят после обработки информации. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

3 мая эксперты и сотрудники администрации Новороссийска провели осмотр пострадавшего ЖК. Сегодня на объекте работают эксперты, проводят лабораторные испытания.

Ранее в редакцию «Ъ-Новороссийск» обратился житель ЖК «Аврора» Антон Нагорицын. По его словам, сотрудники МЧС не провели опись пострадавшего имущества и не передали акты осмотров МЧС. Жители дома беспокоятся о смещении несущих конструкций и хотят получить на руки строительную экспертизу для страховых случаев.

В результате атаки БПЛА в ЖК «Аврора» пострадало более 30 квартир: шесть из них попали в эпицентр взрыва, у остальных по большей части выбиты стекла и балконные проемы. Кроме того, пострадали припаркованные авто.

Господин Нагорицын подчеркнул, что жители дома намерены подать коллективную жалобу в головной офис МЧС, Генпрокуратуру и на имя президента России.

В администрации города «Ъ-Новороссийск» пояснили, что специальная административная комиссия по инциденту существует с 3 мая. Выезд проводится согласно заявкам жителей, пострадавшее имущество актируется.

Для прибытия комиссии необходимо оставить заявку по номеру телефона 8-861-764-22-04. По данным администрации, соответствующие информационные оповещения были расклеены в каждом подъезде.

«После описи пострадавшего имущества жителей пострадавших домов пригласят на предоставление документов на материальную помощь в соответствии с порядком выделения помощи в рамках ЧС. Копию акта жители получат по завершению обследования, жителей всех пригласят»,– сообщил глава центрального района Новороссийска Евгений Титков.

По его словам, жители пострадавших домов не нуждались в пункте временного размещения. Представители управляющей компании и застройщика «Авроры» прибыли на место инцидента вместе с оперативными службами, привлекли строительных альпинистов и организовали уборку на территории.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске 3 мая при атаке БПЛА оказались повреждены три многоквартирных дома, пострадали пять человек, повреждено более 95 квартир.

В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах, в ЖК «Аврора» по Мысхакскому шоссе пострадала 31 квартира, еще 42 объекта повреждены в многоквартирном доме на ул. Суворовской.

Саркис Айвазян