Экспорт зерна через порты Кубани в I квартале снизился вдвое

Экспорт зерновых культур через порты Краснодарского края в I квартале 2025 года снизился в 2,2 раза до 6 млн т. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основой экспорта в 2025 году по-прежнему остается пшеница, однако ее отгрузка в I квартале снизилась в 2,2 раза (с 13 до 6 млн т).

«С января по март 2025 года объем экспорта этой культуры составил более 4,9 млн т. Из портов Краснодарского края преимущественно отправлялась пшеница (мягкая) 4 и 3 классов – 4,5 млн т и 234,9 тыс. т соответственно. Пшеницу 4 класса экспортировали в 30 стран, основными странами-импортерами являются Египет, Бурунди, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен»,– сообщили в ФГБУ «ЦОК АПК».

Экспорт ячменя в I квартале 2025 года превысил 343 тыс. т. Основными получателями российского ячменя через порты Кубани в этом году стали Саудовская Аравия, Ливия и ОАЭ.

Зерновые культуры из краснодарских портов поставлялись в 60 стран: основными импортерами стали Египет, Саудовская Аравия, Турция.

Активный интерес к российской сельхозпродукции проявляют страны Африки: в 2024 году из портов Кубани экспортировали почти 26 млн т российского зерна и продуктов его переработки в 30 стран, что на 36% превышает уровень 2023 года и вдвое больше, чем в 2022-м. Краснодарский край поставляет в Африку ячмень, пшеницу, нут, кукурузу, горох, чечевицу, семена канареечника и просо, а также переработанные продукты — муку, хлопья, крупу и солод.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске увеличат экспорт зерна в Индонезию. Помимо зерна, Россия экспортирует в Индонезию уголь и удобрения, а импортирует пальмовое масло и другую продукцию.

Саркис Айвазян