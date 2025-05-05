В Новороссийске погода на 9 мая будет теплой

Вторые майские праздники принесут в Новороссийск, Анапу и Геленджик тепло после грозовых дождей. Ветер сменится на юго-западный уже в пятницу 9 мая, рассказал «Ъ-Новороссийск» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«6 и 7 мая — солнечные дни, температура воздуха составит 15-17 градусов из-за северо-восточного ветра. В четверг фронтальные осадки с Балкан накроют Новороссийск, Анапу и Геленджик грозовыми дождями. В пятницу и субботу более оптимистичный прогноз — без осадков, температура воздуха прогреется до 18-20 градусов, ветер сменится на юго-западный»,— сообщил господин Шувалов.

По словам синоптика, купальный сезон в Новороссийске, Анапе и Геленджике откроется по графику в начале лета. В мае море еще не прогреется до комфортных температур.

Официально купальный сезон в Новороссийске откроют 1 июня. Он продлится до 15 сентября 2025 года. Ранее Роспотребнадзор подтвердил, что пляжи от Новороссийска до Сочи готовы к курортному сезону в полном объеме.

Алена Воробьева