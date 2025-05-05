В Новороссийске ограничат движение автобусов на время репетиции Парада Победы

В Новороссийске 5 мая изменят график работы общественного транспорта на время репетиции Парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба МУП «МПНТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

5 мая полностью ограничат движение всех видов транспорта на ул. Советов (от Кутузовского кольца до площади Свободы) и по Анапскому шоссе (от Кутузовского кольца до ул. Московская).

Троллейбусные маршруты №1, 6, 7, 10 и 14 закончат курсировать по улицам города-героя раньше времени.

В связи с ограничением движения будет изменен график движения автобусов №5, 12, 23, 41, 101, 104, 105 и 106. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте унитарного предприятия.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 5 мая в Новороссийске жители свыше 30 улиц останутся без света из-за аварийных работ.

Саркис Айвазян