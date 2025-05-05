Власти Новороссийска прокомментировали жалобы горожан на запах нефтепродуктов

В контрольно-ревизионном управлении Новороссийска ответили на жалобы местных жителей в соцсетях на сильный запах нефтепродуктов.

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«Администрация города не наделена государственными полномочиями в области охраны атмосферного воздуха и не вправе контролировать деятельность федеральных органов и осуществлять проверки юридических лиц. Информация по вопросу сильного запаха нефтепродуктов в оперативном порядке направляется в Роспотребнадзор Новороссийска для установки источника и принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Также администрацией направлены письма для принятия мер в Росприроднадзор и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора»,— пояснили в ведомстве.

Ранее горожане обнаружили в куче песка в районе горы Щелба мелкие фракции мазута и предположили, что песок привезен из Анапы. В Муниципальном центре управления (МЦУ) Новороссийска заявили, что, по данным компании «Терра-Н», песок был необходим для отсыпки очагов возгорания во время пожара. При этом информацию о том, что песок действительно привезен из Анапы, в МЦУ не подтвердили и не опровергли.

Алена Воробьева