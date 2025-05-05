На благоустройство набережной в Геленджике направят 299 млн рублей

В Геленджике определили подрядчика на благоустройство набережной в районе ул. Курзальной, стоимость работ составит 299 млн руб. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Набережную благоустроят за счет средств из бюджета Геленджика и краевых субсидий. Работы пройдут в 10 этапов: первый начнется с даты заключения муниципального контракта, последний планируют завершить 26 ноября 2026 года.

На подготовительные работы направят более 2,6 млн руб. На благоустройство территории набережной запланировано 115 млн руб., на реконструкцию и оборудование «Курзала» — 109 млн руб. Еще 17,7 млн руб. направят на наружное освещение.

Для сохранения исторического облика «Курзала» специалисты увеличат высоту здания и добавят современные элементы: арочные фасады выполнят из архитектурного бетона, а стены — из стекла.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории набережной Геленджика планируют создать многофункциональное пространство с четким зонированием, включая зоны тихого отдыха и площадки для мероприятий.

Саркис Айвазян