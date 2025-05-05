Серийный убийца и мошенник судится с самарским минздравом

Октябрьский районный суд Самары рассмотрит иск серийного убийцы и мошенника Руслана Бабаева к региональному министерству здравоохранения. Истец требует компенсации морального вреда за ущерб его жизни и здоровью. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время материалы поступили в инстанцию. В ближайшее время они будут переданы судье, который рассмотрит иск.

Перед этим Руслан Бабаев обратился с аналогичным заявлением в Самарский районный суд. Он потребовал взыскать с регионального минздрава 1 млн руб. за то, что его матери не была оказана надлежащая медицинская помощь.

Самарский райсуд рассмотрел дело в апреле 2025 года. На заседании истец попросил заменить ответчика с областного минздрава на городскую станцию скорой помощи. Ходатайство было удовлетворено. Тогда же материалы были направлены по подсудности в Октябрьский райсуд.

В настоящее время Руслан Бабаев, известный как «обаятельный убийца», отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. В феврале 2009 года Самарский областной суд признал уроженца Куйбышева виновным в серии убийств, мошенничестве, хищениях, в том числе, огнестрельного оружия и угоне. По версии следствия, в 2000-е годы, отбыв срок за преступления в составе ОПГ, которые совершались под покровительством бывшего силовика, Руслан Бабаев убил сожительницу и ее дочь, чтобы завладеть квартирой и машиной, а затем еще несколько человек.

Силовики выяснили, что следы преступлений убийце помог скрыть Валерий Литвинов, который ранее состоял с Бабаевым в банде. В феврале 2009 года облсуд признал Валерия Литвинова виновным в укрывательстве убийств и приговорил его к полутора годам колонии строгого режима. В мае того же года Верховный суд РФ оставил приговор Руслану Бабаеву в силе. При этом Валерий Литвинов был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Георгий Портнов