Рубио: США не вводят новые санкции против России ради мирного процесса

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не вводит новые санкции в отношении Москвы, чтобы не помешать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, расширение ограничений может привести к продолжению боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: File Photo / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: File Photo / Reuters

«Мы все еще надеемся увидеть, что все дипломатические усилия сработают и мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи (вводить санкции.— "Ъ"), вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть»,— сказал Марко Рубио NBC News.

Как добавил госсекретарь, у Вашингтона есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства. По его словам, в ближайшую неделю США оценят прогресс сторон в урегулировании и решат, хотят ли продолжать свое участие в мирном процессе.

Последний раз США расширяли санкционный список в отношении России при экс-президенте Джо Байдене. В феврале Дональд Трамп продлил действие всех ограничений против Москвы, введенных в период с 2014 года, еще на один год.

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