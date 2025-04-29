Мэрия сообщила о незаконном строительстве на Первомайском бульваре

В Ярославле на месте сгоревшего ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре началось возведение пристройки к кафе. В мэрии сообщают, что разрешение на строительство не выдавалось.

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«Департаментом градостроительства мэрии выявлен факт проведения работ по устройству пристройки кафе «Премьер» (сооружение, представляющее собой систему металлических стоек на бетонном основании с устройством сплошного остекления). Согласование и разрешение на проведение указанных работ на территории объекта культурного наследия департаментом градостроительства не выдавалось»,— сообщили в мэрии «Ъ-Ярославль».

Земельный участок является частью объекта культурного наследия (ОКН) «Казанский бульвар». Земля находится в госсобственности.

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«Организатору строительства вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия. Ему предложено немедленно приостановить работы до получения необходимой документации»,— сообщили в мэрии.

Если организатор строительства продолжит работы, возможно принятие решение о демонтаже незаконной постройки.

Напомним, что 30 октября 2023 года, по версии следствия, экс-депутат муниципалитета Дмитрий Соколов бросил бутылку с зажигательной смесью в ресторан «Сквер» в центре Ярославля. Заведение сгорело дотла, одна из посетительниц с ожогами была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Ресторан функционировал как летняя веранда.