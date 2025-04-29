Amazon запустил первые спутники для глобального интернета

Первая партия интернет-спутников Project Kuiper от Amazon выведена на орбиту с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщило AP. В ближайшие недели 27 аппаратов достигнут высоты около 630 км. Компания Amazon, основанная Джеффом Безосом, планирует вывести на орбиту более 3,2 тыс. таких спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет.

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Как отметили в Amazon, новая версия спутников получила «значительные улучшения» по сравнению с тестовыми образцами 2023 года. Проект должен стать конкурентом Starlink от SpaceX Илона Маска. Последний уже вывел свыше 8 тыс. спутников, из которых более 7 тыс. остаются на орбите. Европейский оператор OneWeb располагает сотнями аппаратов на большей высоте.

Запуск Project Kuiper откладывался на месяц из-за погодных условий. Для будущих миссий Amazon зарезервировал десятки ракет ULA и Blue Origin.

О том, как запускает спутники Китай,— в материале «Ъ» «Поднебесная среди звезд».