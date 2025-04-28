Отставка мэра Бугульмы и 1,9 млрд рублей на коммунальные сети в Казани

Мэр Бугульмы ушел в отставку на фоне претензий прокуратуры на 121 млн руб. Линара Закирова освободили от должности по собственному желанию. Решение было принято в ходе объединенной сессии депутатов. В ноябре 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск против Линара Закирова и его родственников на сумму 60 млн руб. В феврале стало известно, что претензии прокуратуры к мэру Бугульмы выросли в два раза — до 121 млн руб. По версии ведомства, часть недвижимости и транспорта Линар Закиров приобрел на имена родителей своей супруги для сокрытия.

В Казани 1,9 млрд руб. направят на обновление коммунальных сетей в 2025 году. Планируется реконструировать более 2,1 км канализационных сетей и 1,6 км сетей водоснабжения. Также в Казани собираются построить 2 км новых водопроводных сетей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя прокурора Республики Татарстан Алексея Заики. Он занимал этот пост с 2021 года. Алексей Заика курировал вопросы надзора за исполнением федерального законодательства, участие прокуроров в гражданском и арбитражном процессах, взаимодействие с органами власти и местного самоуправления и др. Информация о том, кто займет его пост, пока не опубликована.

Минобороны подало новый иск к «Туполеву» на 400 млн руб. 25 апреля 2024 года. Дело относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Подробности иска на сайте не раскрываются.

Сервисы аренды электросамокатов МТС Юрент и Whoosh повысили штраф за управление самокатом лицом младше 16 лет до 30 тыс. руб. Новые правила действуют во всех регионах, кроме Москвы, где штраф составляет 100 тыс. руб.

В День Победы в Казани шествие Бессмертного полка пройдет в офлайн-формате после двухлетнего перерыва. Парад можно будет наблюдать с площадки у стен Кремля. Главный вход будет организован со стороны станции метро «Кремлевская». Для проверки на входе зрителей просят прибыть к 9:30.

Компании из Татарстана не планируют переходить на программное обеспечение (ПО) иностранных брендов, если они снова начнут работать в России. Об этом корреспонденту «Ъ Волга-Урал» заявил замминистра цифрового развития республики Булат Габдрахманов. Замминистра цифрового развития Татарстана заявил, что сейчас во всех государственных органах и на ключевых предприятиях внедрено российское ПО.

В этом году казанская эстафета по легкой атлетике 30 апреля пройдет не в центре Казани, а в поселке Дербышки. Участие в забеге примут около 500 человек: студенты колледжей и вузов, школьники и команды городских предприятий и организаций.

В Азнакаевском районе Республики Татарстан идут работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Азнакаево — Дусюмово протяженностью 6,2 км. На текущий момент дорожные службы уже выполнили 70% работ по фрезерованию старого покрытия и укладке выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

В центре Казани началась реконструкция усадьбы Баратынских. Сейчас в здании расположен литературный музей Е.А. Боратынского. С 1869 по 1918 года в усадьбе проживали три поколения потомков поэта.

Дарья Сайфиева