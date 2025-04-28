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Коммерсантъ FM
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Татарстанские компании не будут переходить на ПО вернувшихся зарубежных брендов

Компании из Татарстана не планируют переходить на программное обеспечение (ПО) иностранных брендов, если они снова начнут работать в России. Об этом корреспонденту «Ъ Волга-Урал» заявил замминистра цифрового развития республики Булат Габдрахманов.

«К счастью, за эти два года все наконец-то поняли, насколько критично иметь цифровой суверенитет. <...> Компании не перейдут (на иностранное ПО — прим. ред.), потому что осознание, почему это важно уже пришло на практике», — рассказал господин Габдрахманов.

Замминистра цифрового развития Татарстана заявил, что сейчас во всех государственных органах и на ключевых предприятиях внедрено российское ПО. Он также напомнил, что в июле 2024 года произошел крупный сбой в работе системы компании Microsoft Azure, который привел к отмене полетов авиарейсов ряда авиакомпаний.

Диана Соловьёва

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