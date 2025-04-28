В Казани 1,9 млрд рублей направят на обновление коммунальных сетей в 2025 году

На строительство и модернизацию коммунальных сетей и сооружений в Казани в этом году выделят 1,91 млрд руб. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 1,9 млрд руб. направят на обновление коммунальных сетей в 2025 году

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ В Казани 1,9 млрд руб. направят на обновление коммунальных сетей в 2025 году

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В 2025 году планируется реконструировать более 2,1 км канализационных сетей и 1,6 км сетей водоснабжения. Также в Казани собираются построить 2 км новых водопроводных сетей.

Кроме того, начнется реконструкция канализационных коллекторов на ул. Деревня Универсиады длиной 1070 м и диаметром 1000 мм (от ул. Мавлютова/Парина до Оренбургского тракта), по ул. Дубравная и ул. Чуйкова (1320 и 292 м), а также модернизация канализационной насосной станции на ул. Лукина.

Дарья Сайфиева