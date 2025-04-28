Минобороны подало новый иск к «Туполеву» на 400 млн рублей

Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с новым иском против компании «Туполев» на 400,6 млн руб. Информация об этом появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 25 апреля 2024 года. Дело относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Подробности иска на сайте не раскрываются.

В январе 2025 года Минобороны уже обращалось с иском к «Туполеву» на 360 млн руб. Претензии истца могли быть связаны с задержками в обслуживании техники, ранее поставленной предприятием. В 2019 году Минобороны также требовало от «Туполева» выплатить 4,6 млрд руб. за срыв сроков ремонта самолетов, но по итогу сумма неустойки была снижена до 13 млн руб.

АО «Туполев» — российское предприятие, занимающееся проектированием и производством самолетов и ракетоносцев, в частности, компания производит бомбардировщик Ту-160. Организация входит в «Объединенную авиастроительную компанию» госкорпорации «Ростех».

Диана Соловьёва