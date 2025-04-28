МТС Юрент и Whoosh увеличили в регионах штрафы за самокаты у подростков

Сервисы аренды электросамокатов МТС Юрент и Whoosh повысили штраф за управление самокатом лицом младше 16 лет до 30 тыс. руб. Новые правила действуют во всех регионах, кроме Москвы, где штраф составляет 100 тыс. руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе МТС Юрент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МТС Юрент и Whoosh увеличили штраф за самокаты у подростков до 30 тысяч рублей

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ МТС Юрент и Whoosh увеличили штраф за самокаты у подростков до 30 тысяч рублей

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

В компании пояснили, что штраф взимается, если самокатом управляет подросток младше 16 лет, в том числе в случае, когда самокат ему передал взрослый. Ранее сумма штрафа составляла 10 тыс. руб. По данным операторов, пользователи младше 16 лет чаще других попадают в аварии и нарушают ПДД — это и стало причиной пересмотра штрафных санкций.

Кроме самого штрафа, аккаунты нарушителей блокируются — воспользоваться сервисом будет невозможно даже после оплаты штрафа. Оператор отметил, что возрастное ограничение сервисов значительно строже ПДД, где возраст допуска к маломощным СИМ начинается с 14 лет.

Ранее сообщалось, что с начала сезона аренды самокатов в Чебоксарах и Йошкар-Оле МТС Юрент выписал 179 штрафов и заблокировал 216 аккаунтов.

Анар Зейналов