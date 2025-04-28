Мэр Бугульмы ушел в отставку на фоне претензий прокуратуры на 121 млн рублей

Главу Бугульминского района Татарстана и мэра Бугульмы Линара Закирова освободили от должности по собственному желанию. Решение было принято в ходе объединенной сессии депутатов, сообщили в пресс-службе мэрии Бугульмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, экс-глава Бугульминского района Линар Закиров, и.о. главы Бугульминского района Фанис Мухаметов

Фото: Telegram-канал мэрии Бугульмы Слева направо: заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, экс-глава Бугульминского района Линар Закиров, и.о. главы Бугульминского района Фанис Мухаметов

Фото: Telegram-канал мэрии Бугульмы

Исполняющим обязанности главы района назначен Фанис Мухаметов. Ранее он занимал должность замглавы Бугульминского района.

В ноябре 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск против Линара Закирова и его родственников на сумму 60 млн руб. В феврале стало известно, что претензии прокуратуры к мэру Бугульмы выросли в два раза — до 121 млн руб.

По версии ведомства, часть недвижимости и транспорта Линар Закиров приобрел на имена родителей своей супруги для сокрытия. Прокуратура просит взыскать квартиру и коттедж в Сочи, оформленные на отца жены мэра, и два автомобиля Porsche Cayenne, зарегистрированных на ее мать.

В ходе судебного процесса также стало известно, что за пять лет Линар Закиров приобрел туристические путевки в Турцию через одного оператора на сумму 8 млн руб. при доходе в 11 млн руб.

Диана Соловьёва