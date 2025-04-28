В Азнакаевском районе Республики Татарстан идут работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Азнакаево — Дусюмово протяженностью 6,2 км. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане начался ремонт дороги Азнакаево — Дусюмово в рамках нацпроекта

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане начался ремонт дороги Азнакаево — Дусюмово в рамках нацпроекта

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

На текущий момент дорожные службы уже выполнили 70% работ по фрезерованию старого покрытия и укладке выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. В ближайшее время планируется укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на основном полотне и традиционного асфальта на примыканиях.

Дополнительно будут укреплены обочины щебнем с обработкой асфальтогранулятом и нанесена дорожная разметка. Эти меры направлены на повышение безопасности и долговечности дорожного покрытия.

Артём Дергунов