В Татарстане начался ремонт дороги Азнакаево — Дусюмово в рамках нацпроекта
В Азнакаевском районе Республики Татарстан идут работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Азнакаево — Дусюмово протяженностью 6,2 км. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
В Татарстане начался ремонт дороги Азнакаево — Дусюмово в рамках нацпроекта
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
На текущий момент дорожные службы уже выполнили 70% работ по фрезерованию старого покрытия и укладке выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. В ближайшее время планируется укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на основном полотне и традиционного асфальта на примыканиях.
Дополнительно будут укреплены обочины щебнем с обработкой асфальтогранулятом и нанесена дорожная разметка. Эти меры направлены на повышение безопасности и долговечности дорожного покрытия.