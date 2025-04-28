Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя прокурора Республики Татарстан Алексея Заики. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин освободил от должности первого зампрокурора Татарстана Алексея Заику

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Путин освободил от должности первого зампрокурора Татарстана Алексея Заику

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Алексей Заика занимал пост первого заместителя прокурора Татарстана с 2021 г. Он курировал вопросы надзора за исполнением федерального законодательства, участие прокуроров в гражданском и арбитражном процессах, взаимодействие с органами власти и местного самоуправления и др. Информация о том, кто займет его пост, пока не опубликована.

Алексей Заика родился в Москве 3 июня 1976 г. В 1998 г. окончил Московский юридический университет МВД России. Службу в органах прокуратуры начал в 2001 г. в должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы. До назначения в Татарстан занимал руководящие должности в прокуратуре Москвы и Генеральной прокуратуре РФ, включая пост начальника отдела по надзору за оперативно-разыскной и процессуальной деятельностью в управлении Генпрокуратуры по ЦФО.

Заика имеет звание государственного советника юстиции 3 класса, награжден медалью «300 лет прокуратуре России» и знаком «За безупречную службу». Он также является почетным работником прокуратуры РФ.

Анар Зейналов