В этом году казанская эстафета по легкой атлетике 30 апреля пройдет не в центре Казани, а в поселке Дербышки. Об этом сообщил председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эстафету по легкой атлетике из центра Казани перенесли в Дербышки

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Эстафету по легкой атлетике из центра Казани перенесли в Дербышки

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

В этом году забег перенесли из центра в Дербышки, чтобы разнообразить мероприятие.

«Это не какая-то вынужденная мера. Не могут и не должны все мероприятия проходить только в центре города. Дербышкам такой праздник для поднятия настроения и спортивного духа не помешает», — отметил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

Участие в забеге примут около 500 человек: студенты колледжей и вузов, школьники и команды городских предприятий и организаций. Отдельно пройдет эстафета для ветеранов.

Забег для детей с особенностями развития организует «Добрая Казань». Участие в нем примут 50 бегунов, которые пробегут дистанцию вместе с профессиональными спортсменами.

Первая легкоатлетическая эстафета в Казани прошла в 1942 году. С тех пор забеги проводились в течение 83 лет, даже в годы Великой Отечественной войны.

Дарья Сайфиева