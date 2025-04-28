Экс-замглавы Минцифры Максима Паршина приговорили к 9 годам колонии

Хамовнический суд Москвы признал бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 3,7 млн руб. Ему назначили девять лет колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Ъ». Помимо этого, чиновника лишили чина действительного государственного советника третьего класса.

Приговор огласили и обвиняемому в даче взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) — предпринимателю и экс-гендиректору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову. Ему дали восемь с половиной лет строгого режима. Обоим фигурантам также назначили штрафы в размере 315 млн руб.

Суд установил, что в 2022 году бывший чиновник обеспечил преимущественное рассмотрение заявок и победу в конкурсах 14 компаний, предложенных Александром Моносовым. Так, в ноябре и декабре 2022 года победили пять фирм, которые получили гранты на сумму свыше 450 млн руб. Общая сумма взяток экс-замглавы Минцифры должна была составить 31,5 млн руб. При получении первой части суммы на 3,7 млн руб. Максима Паршина задержали.

Гособвинение просило для Максима Паршина 13 лет строгого режима со штрафом 315 млн руб. Александру Моносову просили назначить 12 лет колонии и штраф 500 млн руб. В ходе заседания прокурор также приводил записи прослушек переговоров осужденных. На них Максим Паршин обещал «зачистить» состав грантового комитета, с участниками которого приходилось проводить «сеансы групповой психотерапии». Оба фигуранта не признали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Мы же их подняли наверх из помойки''».

Никита Черненко