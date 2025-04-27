Главные новости за 21—27 апреля. Кубань, Крым и Адыгея

Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет. Соответствующий закон, принятый депутатами Законодательного собрания региона, подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодара и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Наумов подал документы в оргкомитет по проведению праймериз в городскую думу восьмого созыва. Мэр примет участие в процедуре по определению претендентов по партийному списку, который будет представлен на выборах в городской парламент в сентябре 2025 года.

Третий апелляционный суд в Сочи признал законным приговор в отношении бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, осужденного на 20 лет лишения свободы за участие в преступной группе, связанной с бизнесменом и экс-депутатом ЗСК Сергеем Зириновым.

Продажи квартир в новостройках Краснодара сократились на 27,2% за год. В первом квартале 2025 года в городе заключили 4,47 тыс. сделок на рынке новостроек против 6,14 тыс. сделок в аналогичном периоде 2024 года.

В курортный сезон 2025 года власти Крыма прогнозируют рост туристического потока в районе 10% к прошлогодним показателям. В 2024 году полуостров принял более 6 млн туристов, что на 16% превышает показатели 2023 года.

Работы по очистке пляжей Анапы от остатков мазута планируют завершить до 13 мая 2025 года. График утвердил региональный штаб по ликвидации последствий ЧС.

Властям Краснодарского края предложили временно отменить туристический налог в Анапе и Темрюкском районе. С инициативой выступил Российский союз туриндустрии. Там пояснили, что из-за последствий разлива мазута средний уровень бронирования сократился на 40%.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству кубанского управления представить доклад по коллективной жалобе жителей Краснодарского края о признании их домов самовольными постройками и сносе без компенсации.

Комитет по лесу (подразделение минприроды Кубани) не смог обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску ООО «Погост». Спор касается земельного участка на кладбище «Грушки» в Апшеронске, где истец планирует построить крематорий.

В полицию Краснодара поступила информация об обнаружении четырех погибших собак на территории Юбилейного микрорайона. Проводится проверка, устанавливаются причины гибели животных. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение. На месте происшествия организован стихийный мемориал, куда местные жители приносят цветы и игрушки.