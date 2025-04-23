Радоница стала официальным выходным в Краснодарском крае на 30 лет

Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет. Соответствующий закон, принятый депутатами Законодательного собрания региона, подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, праздничный выходной вводится для содействия сохранению традиций духовной культуры жителей края и будет действовать до 2053 года включительно.

В законе утверждены конкретные даты Радоницы для каждого года начиная с 2024-го. При совпадении Дня поминовения усопших с уже существующим выходным перенос не предусмотрен. В 2025 году Радоница приходится на 29 апреля, в 2026 году — на 21 апреля, в 2027 году — на 11 мая.

Радоница — день поминовения усопших, когда православные верующие посещают кладбища и молитвенно вспоминают своих умерших родственников. Радоница всегда приходится на девятый день после пасхального воскресенья (то есть на второй вторник после Пасхи).

Наталья Решетняк