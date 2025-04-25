Бастрыкин запросили доклад о сносе домов без компенсаций жильцам на Кубани

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству кубанского управления представить доклад по коллективной жалобе жителей Краснодарского края о признании их домов самовольными постройками и сносе без компенсации. Об этом говорится в Telegram-канале Инфоцентра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Поводом для вмешательства стало коллективное видеообращение жителей Кубани в социальных сетях. Граждане пожаловались на судебные решения, согласно которым их дома признаны самовольными постройками и подлежат демонтажу. При этом, как утверждают заявители, материальное возмещение за утраченное жилье не предоставляется.

По словам авторов обращения, их попытки получить помощь в различных инстанциях оказались безрезультатными. В сообщении СКР не уточняется, о каких конкретно населенных пунктах Краснодарского края идет речь. Ранее в соцмедиа появилась информация, что в Сочи с начала 2023 года было обнаружено минимум 508 самовольных построек, из которых 88 имеют незаконный статус жилых комплексов. С того момента дома, сданные в эксплуатацию по решению судов, начали сносить. «По всему Краснодарскому краю сносят многоквартирные дома, более 160 домов, а то и больше. Семьи остаются без жилья, страдают люди... Мы объединились и составили реестр своих объектов, в каждом доме от 150 до 900 пострадавших»,— говорится в сообщении.

Руководитель СКР потребовал представить полный доклад по фактам и аргументам, изложенным в обращении кубанцев.

Наталья Решетняк