Мэр Краснодара примет участие в предварительном голосовании в городскую Думу

Глава Краснодара, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Наумов подал документы в организационный комитет по проведению предварительного голосования в городскую Думу Краснодара восьмого созыва. Мэр примет участие в процедуре по определению претендентов по партийному списку, который будет представлен на выборах в городской парламент в сентябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

«Для меня честь возглавлять большую Краснодарскую партийную семью. При поддержке «Единой России», коллег по партии мы уже реализуем много социальных и инфраструктурных проектов в городе. И планы у нас большие. Как житель родного и любимого Краснодара я не мог принять другого решения. Буду вместе с единомышленниками участвовать в предварительном голосовании, бороться за доверие жителей», — цитирует пресс-служба мэрии Краснодара Евгения Наумова.

Всего участниками праймериз стали более 320 краснодарцев — это свыше шести соискателей на один депутатский мандат в городской Думе. Электронное предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Лия Пацан