В Анапе и Темрюкском районе предложили временно отменить турналог

Властям Краснодарского края предложили временно отменить туристический налог в Анапе и Темрюкском районе. С инициативой выступил Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщает пресс-служба организации.

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Обращение направили губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. В РСТ пояснили, что из-за последствий разлива мазута, после которого Роспотребнадзор признал 150 пляжей региона непригодными для купания, бронирования в отелях и детских лагерях Анапы снизились. Средний уровень бронирования сократился на 40%.

Сейчас в указанных муниципалитетах действует туристический налог в размере 1%, но не менее 100 руб. с человека. В ведомстве считают, что отмена меры до конца 2025 года может поддержать бизнес в условиях резкого падения спроса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района не соответствуют санитарным нормам. По словам вице-премьера Виталия Савельева, туристический сезон в остальных районах края планируют открыть в обычном режиме.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко