В Крыму в 2025 году ожидают рост турпотока на 10%

В курортный сезон 2025 года власти Крыма прогнозируют рост туристического потока в районе 10% к прошлогодним показателям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Конечно, мы были крайне обеспокоены последствиями экологической катастрофы, произошедшей в Черном море в декабре 2024 года, для нас это был самый большой риск. К счастью, Крым избежал этих потрясений. Потому ожидания от предстоящего высокого сезона у нас позитивные»,— подчеркнул председатель Госсовета Крыма.

Ранее «Ъ-Кубань» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова писал, что в 2024 году полуостров принял более 6 млн туристов, что на 16% превышает показатели 2023 года. Господин Аксенов акцентировал, что через Крымский мост на автобусах и автомобилях регион посетили 63% туристов, на поездах приехали 26%. Еще 11% использовали путь через новые регионы. По турпотоку лидирует Южный берег Крыма, где отдыхали половина приезжих. Западное побережье выбирали 24% отдыхающих, восточное — 15%. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы предпочли 11%

Василий Хитрых