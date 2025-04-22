Полиция Краснодара проверяет обстоятельства гибели собак в Юбилейном микрорайоне

В полицию Краснодара в минувшие выходные поступила информация об обнаружении четырех погибших собак на территории Юбилейного микрорайона. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, сейчас проводится проверка, устанавливаются причины гибели животных. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение.

В соцсетях пользователи пишут, что на месте происшествия организован стихийный мемориал, куда местные жители приносят цветы и игрушки. По сообщениям горожан, погибшие собаки проживали в микрорайоне длительное время и не представляли угрозы.

Также высказываются предположения о возможном отравлении животных ядом в пасхальную ночь. Часть пользователей выражает инициативу по установке памятника погибшим собакам.

Анна Гречко