Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Краснодара проверяет обстоятельства гибели собак в Юбилейном микрорайоне

После гибели собак в микрорайоне Краснодара появился стихийный мемориал

В полицию Краснодара в минувшие выходные поступила информация об обнаружении четырех погибших собак на территории Юбилейного микрорайона. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, сейчас проводится проверка, устанавливаются причины гибели животных. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение.

В соцсетях пользователи пишут, что на месте происшествия организован стихийный мемориал, куда местные жители приносят цветы и игрушки. По сообщениям горожан, погибшие собаки проживали в микрорайоне длительное время и не представляли угрозы.

Также высказываются предположения о возможном отравлении животных ядом в пасхальную ночь. Часть пользователей выражает инициативу по установке памятника погибшим собакам.

Анна Гречко

Новости компаний Все