Продажи квартир в новостройках Краснодара упали на 27%

Продажи квартир в новостройках Краснодара сократились на 27,2% за год. В первом квартале 2025 года в городе заключили 4,47 тыс. сделок на рынке новостроек против 6,14 тыс. сделок в аналогичном периоде 2024 года. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, по сравнению с последним кварталом прошлого года объем продаж уменьшился на 13,5% — с 5,17 тыс. до 4,47 тыс. сделок. Средняя стоимость квартиры в новостройках Краснодара по итогам первого квартала 2025 года составила 8 млн руб., что на 9,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда средняя цена достигала 8,8 млн руб. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2024 года зафиксирован небольшой рост — 1,3%.

Сокращение спроса эксперты связывают с отсутствием доступной ипотеки: семейная ипотека с комфортной ставкой подходит не всем покупателям, а ставки по рыночным коммерческим программам сейчас слишком высоки.

Общее количество предложений на рынке в указанный период составило 49,8 тыс. объектов, что на 15% больше, чем в январе—марте 2024 года (43,2 тыс. лотов). Однако по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, когда в Краснодаре насчитывалось 51,3 тыс. предложений жилья в новостройках, наблюдается снижение на 2,9%.

Вячеслав Рыжков