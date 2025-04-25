Приговор экс-начальнику угрозыска Анапы оставили без изменений

Третий апелляционный суд в Сочи признал законным приговор в отношении бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, осужденного на 20 лет лишения свободы за участие в преступной группе, связанной с бизнесменом и экс-депутатом ЗСК Сергеем Зириновым. Об этом сообщает «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Зиринов, как утверждалось в СМИ, оказывал существенное влияние на местную власть и деловые круги курортного города. Осужденному инкриминировались участие в бандитизме, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Как установлено судом, в период с 1999 по 2004 год осужденный Нехаенко, занимая должность в угрозыске, обеспечивал преступной группе информацию о потенциальных жертвах, участвовал в планировании нападений и помогал уклоняться от преследования участникам банды. Среди наиболее резонансных эпизодов дела — убийство в 2004 году предпринимателя Салмана Набиева, а также покушение на заместителя атамана казачьего общества Николая Нестеренко, в результате которого был убит водитель чиновника.

Сам Игорь Нехаенко покинул Анапу вскоре после нападения в 2013 году и долгое время находился в розыске. Его задержали в апреле 2022 года, после чего уголовное дело было передано в краевой суд, где ему назначили 20 лет лишения свободы, штраф и лишение звания.

В ходе процесса подсудимый своей вины не признал. Его адвокат настаивала на том, что обвинение не представило достаточных доказательств прямого участия бывшего полицейского в преступлениях, указывая, что описания конкретных действий обвиняемого в материалах дела фактически отсутствуют. По ее словам, единственный эпизод, фигурирующий в приговоре, связан с передачей данных прослушки, что, по мнению защиты, не могло быть использовано для подготовки преступления. Несмотря на доводы защиты, апелляционная инстанция сочла приговор обоснованным и оставила его без изменения.

Вячеслав Рыжков