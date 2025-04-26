СКР установил личность мужчины, осквернившего могилу военкора Федорчака

СКР заявил, что житель Нижнегорского района Крыма причастен к поджогу могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Тот же мужчина осквернил другие захоронения участников СВО на кладбище Уваровского сельского поселения, говорится в пресс-релизе ведомства.

Имя подозреваемого не называется. СКР уточняет, что он безработный. ДНК-экспертиза подтвердила нахождение фигуранта на месте преступления. Он дал признательные показания, СКР опубликовал видео его допроса. Лицо мужчины скрыто.

«Флаги, видать, привлекли внимание шумом. Начал поджигать зажигалкой с дезодорантом»,— рассказал подозреваемый.

Александр Федорчак погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в Луганской народной республике. Его похоронили 28 марта в Симферополе. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. Ночью 31 марта подожгли могилы военкора и еще трех военнослужащих. Полиция расследует уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронений (ч. 1 ст. 244 УК), СКР — о повреждении воинского захоронения (ст. 243.4 УК). Могилу военкора восстановили.