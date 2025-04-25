Набиуллина спрогнозировала рост цен на 7–8%

В 2025 году цены в России вырастут на 7–8%, сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, в 2026 году рост цен замедлится до 3–4%, что позволит инфляции вернуться к целевым показателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ее (инфляции.— ”Ъ”) годовой уровень в марте был немногим более 10%. При этом текущие темпы роста цен замедлились примерно до 7% в пересчете на год. Это все еще много: ощутимо и для людей, и для компаний. Но под воздействием нашей денежно-кредитной политики инфляция продолжит снижаться»,— заверила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Глава ЦБ уточнила, что темпы роста цен на непродовольственные товары в марте опустились ниже 2% в пересчете на год, на продовольственные товары и услуги — близки к 10%. «Такую разницу в цифрах можно объяснить тем, что цены реагируют на повышение ключевой ставки в различных сегментах потребительского рынка с разным лагом. Цены на непродовольственные товары быстрее откликаются на изменение ключевой ставки, чем цены на услуги и продукты питания. Так происходит потому, что товары длительного пользования чаще берут в кредит»,— рассказала Эльвира Набиуллина.

Подробнее о денежно-кредитной политике ЦБ — в материале «Ъ» «Ставка сохранена, сигнал смягчен».